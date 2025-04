Jason Kidd, técnico do Dallas Mavericks, se torna acionista do Everton

Kidd, de 52 anos, se juntou à Roundhouse Capital Holdings, parte do Friedkin Group, que assumiu o controle do tradicional clube do Merseyside em dezembro.

O técnico Jason Kidd, do Dallas Mavericks, da NBA, se juntou ao grupo de proprietários americanos do clube de futebol inglês Everton, anunciou o time da Premier League nesta quinta-feira (24).

"Estou honrado em me juntar à administração do Everton em um momento tão importante: com um novo estádio no horizonte e um futuro brilhante pela frente, é um ótimo momento para assumir", disse o ex-jogador de basquete em um comunicado.

Como jogador, Kidd foi dez vezes All-Star da NBA, venceu o campeonato da NBA com os Mavs em 2011 e foi duas vezes medalhista de ouro olímpico (Sydney-2000 e Pequim-2008) com a seleção dos Estados Unidos.

Depois de treinar o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks, ele assumiu o comando do Dallas em 2021.

"Como um dos melhores jogadores da NBA e agora um treinador de sucesso, seu conhecimento e mentalidade vencedora serão um trunfo incrível para o Everton", disse o diretor executivo do clube, Marc Watts.