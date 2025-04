Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona, investirá R$ 20,4 bi no México

O investimento da empresa segue os anunciados por outras como Walmart, Netflix e o banco espanhol Santander, em meio às tensões comerciais com o governo do presidente americano, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estamos com o México como bons amigos, nos bons momentos e nos maus momentos", disse Raúl Escalante, vice-presidente de assuntos corporativos da empresa, durante da conferência matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

Escalante explicou que o investimento será usado para modernizar as fábricas da empresa, que produzem marcas como Pacífico e Negra Modelo, além da Corona.

A empresa também buscará investir embalagem retornável e em modernizar as quase 300.000 lojas locais.

O executivo disse que o anúncio faz parte do Plano México, um projeto do governo de Sheinbaum com o qual se busca aumentar os investimentos no país, bem com a oferta e o consumo local em diversos setores.