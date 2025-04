Governo espanhol cancela compra de munição israelense alvo de tensões na coalizão no poder

O governo espanhol rescindiu unilateralmente um contrato de compra de munição com uma empresa israelense que causou fortes tensões dentro da coalizão de esquerda no poder, informaram fontes governamentais nesta quinta-feira (24).

O Partido Socialista, do presidente de governo, Pedro Sánchez, e seu parceiro de esquerda radical, Sumar, "estão firmemente comprometidos com a causa palestina", disseram as mesmas fontes ao explicar a decisão.