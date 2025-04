EUA qualifica de 'nefastas e perigosas' as políticas contra energia fósseis

O representante dos Estados Unidos na cúpula sobre segurança energética organizada em Londres pela Agência Internacional de Energia (AIE) qualificou, nesta quinta-feira (24), de "nefastas e perigosas" as políticas de redução de energias fósseis a favor das renováveis.

"Alguns querem regular todas as formas de energia, exceto as chamadas renováveis, até seu desaparecimento total, em nome da neutralidade de carbono. Nos opomos a essas políticas nefastas e perigosas", declarou o enviado de Donald Trump, marcando uma clara ruptura com a administração de Joe Biden.