China testa bomba de hidrogênio não nuclear em meio a tensões com Taiwan

Pesquisadores chineses detonaram com sucesso um dispositivo explosivo à base de hidrogênio em um teste de campo controlado, desencadeando reações químicas em cadeia devastadoras sem usar nenhum material nuclear, informou o South China Morning Post (SCMP) citando um artigo revisado por pares publicado periódico científico Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance em língua chinesa.

O teste ocorre em momento de crescente tensão envolvendo Taiwan e, na avaliação do Asia Times, tem por objetivo "chocar e impressionar", de forma a enfraquecer opositores.