Chefe da diplomacia iraniana se diz 'disposto' a viajar a Berlim, Paris e Londres para discutir o tema nuclear

"Após minhas recentes consultas em Moscou e Pequim, estou disposto a dar o primeiro passo com visitas a Paris, Berlim e Londres", disse em uma mensagem publicada no X.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, propôs nesta quinta-feira(24) viajar à Alemanha, França e Reino Unido para conversas sobre o programa nuclear de Teerã.

Ele disse que está disposto a dialogar "não apenas sobre a questão nuclear, mas também sobre todas as outras áreas de interesse e preocupação comuns".

"A bola agora está com o E3", disse, referindo-se ao grupo formado por esses três países, que fazem parte do acordo internacional para supervisionar o programa nuclear iraniano, assinado em 2015 e do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, na primeira presidência de Donald Trump.

O Irã e os Estados Unidos mantêm conversas diplomáticas de alto nível sobre o programa nuclear iraniano desde 12 de abril, e uma nova sessão de negociações está planejada para sábado em Omã.

Araghchi se encontrou com o colega Wang Yi na China na quarta-feira para consultas antes da terceira rodada de negociações.