Camavinga poderá perder restante da temporada por lesão na coxa

O meio-campista francês Eduardo Camavinga, do Real Madrid, ficará afastado por tempo indeterminado após sofrer uma lesão na coxa esquerda durante a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre o Getafe, na quarta-feira, no estádio El Coliseum.

"Após os exames realizados hoje [quinta-feira] no nosso jogador Eduardo Camavinga pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado uma ruptura completa do tendão do adutor esquerdo", explicou o clube, sem especificar qual será o período de recuperação.