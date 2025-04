Bayern de Munique tem chance de conquistar Bundesliga no sábado

Os bávaros lideram com 72 pontos, com oito de vantagem sobre seu perseguidor e atual campeão, o Bayer Leverkusen (64).

No sábado às 10h30 (horário de Brasília), o gigante da Baviera recebe o Mainz (6º, 48 pontos) na Allianz Arena, sabendo que uma vitória o deixará a apenas dois pontos do título. Mas, se o Leverkusen, que recebe o Augsburg (10º) no mesmo horário, não vencer, o time de Munique já será matematicamente campeão.

Um título que pode inaugurar a galeria de troféus do atacante inglês Harry Kane, que apesar de ter disputado seis finais (três pelo Tottenham, duas pela Inglaterra e uma pelo Bayern) ainda não ergueu nenhuma taça.

"Muitas pessoas ao longo da minha carreira só falavam do fato de eu ainda não ter conquistado um título. Seria bom silenciar algumas delas", disse Kane em fevereiro.

Mas tanto Mainz quanto Augsburg têm chances de se classificar para várias competições europeias e não vão se contentar com um papel menor na luta pelo título.