Arqueólogos encontram restos de mulher da primeira civilização das Américas

Arqueólogos anunciaram nesta quinta-feira a descoberta dos restos de uma mulher que viveu há cerca de 5.000 anos e que teria pertencido à elite da civilização Caral, uma das mais antigas do mundo, estabelecida no norte do Peru.

A descoberta é de particular interesse dos cientistas, porque mostraria que as mulheres tiveram um papel de destaque na cultura Caral, explicou David Palomino, diretor da equipe de pesquisadores responsável pela descoberta.