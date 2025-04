'Alcaraz já chegou ao nível' do Big 3, afirma Djokovic

Novak Djokovic afirmou, nesta quinta-feira (24), que Carlos Alcaraz, que não disputará o Masters 1000 de Madri devido a uma lesão no psoas, já alcançou o seu nível, o do suíço Roger Federer e também o do espanhol Rafael Nadal.

"Ele já atingiu esse nível de tênis do Big 3. Com os resultados, já se pode dizer que ele conquistou mais do que nós nessa idade (21). Mas ele tem uma longa carreira pela frente, tem muito tempo e tem tudo o que precisa para fazer história, para fazer uma história ainda mais brilhante no nosso esporte", disse Djokovic, atualmente número 5 do mundo, em entrevista coletiva.