Trump critica Zelensky por se negar a reconhecer anexação russa da Crimeia

Enquanto os líderes trocavam acusações, as autoridades ucranianas emitiram um alerta de ataque com "mísseis inimigos" sobre Kiev e explosões foram ouvidas na capital ucraniana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, nesta quarta-feira (23), seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky, por declarações sobre a anexação da Crimeia que, segundo ele, prejudicam as negociações para uma trégua com a Rússia.

"Acho que temos um acordo com a Rússia. Temos que chegar a um acordo com Zelensky", disse Trump mais tarde a jornalistas na Casa Branca. "Pensei que poderia ser mais fácil tratar com Zelensky. Até agora, tem sido difícil", acrescentou.

Isto provocou a reação de Trump, que acusou Zelensky de adotar uma posição "muito prejudicial para as negociações de paz com a Rússia".

Trump disse que a Crimeia, uma península no Mar Negro com importantes instalações navais soviéticas e russas, "foi perdida há anos".

Vance assinalou que, segundo o plano dos Estados Unidos, o acordo "congelaria" as linhas territoriais perto de onde estão hoje.

"Isso significa que ucranianos e russos terão que renunciar a parte do território que possuem atualmente", afirmou, durante viagem à Índia.

Com a proposta americana, a Ucrânia perderia grandes áreas sob ocupação russa. Vance não explicou que o território teria que deixar a Rússia.

Washington "fez uma proposta muito explícita tanto para os russos quanto para os ucranianos" e "é hora que digam 'sim', ou que os Estados Unidos se retirem deste processo", advertiu Vance.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não recebeu estas palavras como um ultimato.

"Os Estados Unidos continuam com seus esforços de mediação, e comemoramos isso", declarou.

A especulação crescente sobre se Washington estaria disposta a reconhecer o controle russo da Crimeia como incentivo para que Moscou detenha sua invasão alarmou a Europa.

O Executivo britânico reiterou que cabe "à Ucrânia decidir sobre seu futuro", enquanto o governo francês afirmou que a "integridade territorial" deste país é uma "exigência muito firme" dos europeus.

A Ucrânia e seus aliados europeus exigem o retorno completo às fronteires anteriores a 2014, uma posição que o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, qualificou de "irreal" em fevereiro.

Nesta quarta, os principais funcionários ucranianos, inclusive os ministros das Relações Exteriores e da Defesa, se reuniram em Londres com representantes de Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos.

Está previsto que o enviado da Presidência americana, Seteve Witkoff, visite Moscou esta semana.

Na terça, Zelensky afirmou que seu país dialogaria com a Rússia apenas depois de um cessar-fogo, e que "gostaria" de se reunir com Trump no sábado no Vaticano, onde os dois estarão presentes para o funeral do papa Francisco.

- Bombardeios russos -

A última disputa diplomática ocorre depois de uma nova série de bombardeios russos, que romperam uma breve trégua de Páscoa.

Um ataque com drones contra um ônibus na cidade de Marganets, no sudeste da Ucrânia, matou nove pessoas e feriu outras 30, informou o governador regional de Dnipro.

As autoridades ucranianas também reportaram ataques nas regiões de Kiev, Kharkiv, Poltava e Odessa.

Na Rússia, foi reportado um ferido em bombardeios na região de Belgorod.

