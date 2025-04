Terremoto de 6,2 graus abala Istambul

Um terremoto de 6,2 graus de magnitude com epicentro no Mar de Marmara abalou nesta quarta-feira a cidade de Istambul, sem o registro de vítimas até o momento, informaram as autoridades turcas.

Segundo a agência nacional de gestão de desastres AFAD e o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, "ocorreu um terremoto de magnitude 6,2 perto de Silivri, no Mar de Marmara", pouco antes das 13h00 (7h00 de Brasília). A localidade fica ao oeste da megalópole de Istambul.