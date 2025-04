Novo julgamento de Weinstein entra na fase das alegações

O julgamento do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, cuja queda em 2017 marcou o início do movimento #MeToo, entra nesta quarta-feira (23) na etapa da apresentação das alegações da acusação e da defesa, após a seleção do júri que definirá o seu destino.

Ele também será julgado por uma nova acusação de agressão sexual supostamente ocorrida em 2006 em um hotel de Manhattan. A acusadora permaneceu no anonimato até o momento, mas espera-se que testemunhe no julgamento com seu nome, segundo a advogada Lindsay Goldbrum.

O juiz de instrução do julgamento, Curtis Farber, prevê a conclusão do processo para maio, mas não descarta uma prorrogação até o início de junho.

Weinstein espera que o caso seja "visto com um novos olhar", quase oito anos após as investigações do New York Times e da revista New Yorker que provocaram sua queda e o nascimento do movimento #MeToo, considerado como o momento de libertação da palavra de muitas vítimas contra abusos sexuais, em particular no ambiente de trabalho.

- Chuva de denúncias -