No 'Trump Burger', clientes saboreiam os primeiros 100 dias do presidente no cargo

É meio-dia no Trump Burger e o lugar está lotado. O aroma de carne grelhada preenche este estabelecimento com uma dúzia de mesas no Texas. Clientes saboreiam sanduíches e os primeiros 100 dias do presidente no cargo.

Decorado com figuras do presidente Donald Trump e recordações com seu nome e imagem, este restaurante funciona desde 2020 em Bellville, uma cidade ao norte de Houston, no condado de Austin, onde 80% de seus moradores votaram em Trump no ano passado. Faz parte de uma pequena franquia privada com quatro unidades neste estado republicano.