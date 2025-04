Mineradores bloqueiam La Paz contra falta de combustível

Milhares de mineradores bloquearam nesta quarta-feira as principais vias do centro de La Paz, em protesto contra a escassez de combustível e a crise econômica na Bolívia.

Desde 2023, o país enfrenta dificuldades econômicas devido à falta de dólares, que afetou, entre outras coisas, sua capacidade de importar combustível. Os mineradores cobram uma atenção maior do governo e apontam problemas graves na produção do setor, uma das principais fontes de receita do país.