Jane Fonda acusa Trump de ter feito 'pacto com o diabo'

Mas segundo Fonda, apesar das tentativas de Trump de "demolir o multilateralismo, de minar os processos internacionais para proteger a natureza... a esperança para o futuro do planeta ainda é possível" com medidas para aliviar a crise climática, disse a ativista, que instou a sociedade a "resistir com todas as nossas forças".

"Normalmente, no Dia da Terra (22 de abril), dizemos 'Reduzir, reutilizar, reciclar'. Mas este ano dizemos 'Reduzir, Reutilizar, Resistir'", ressaltou a atriz.

