Governo da RDC e rebeldes concordam em encerrar combates

O governo da República Democrática do Congo (RDC) e o grupo rebelde M23 anunciaram nesta quarta-feira um acordo para interromper os combates no leste do país e negociar uma trégua permanente.

Durante três décadas, a parte oriental do vasto país da África Central foi cenário de combates, que se intensificaram nos últimos meses, com o avanço do M23 para as cidades de Goma e Bukavu, na fronteira com Ruanda, acusada por diversos países e especialistas da ONU de apoiar os rebeldes, embora negue e denuncie a presença de grupos hostis no lado congolês.