EUA pressiona Rússia e Ucrânia por solução para conflito

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, aumentou a pressão sobre Rússia e Ucrânia nesta quarta-feira (23) para que encontrem uma solução ao conflito, no momento em que Londres recebe novas conversações diplomáticas, mas de formato reduzido em comparação ao que estava inicialmente previsto.

"Este é o momento, acredito, de dar, se não o passo final, um dos passos finais, que é, em um nível mais amplo, dizer que vamos parar com as mortes, que vamos congelar as linhas territoriais em algum nível próximo de onde elas estão hoje", acrescentou Vance.

"Agora, é claro, isso significa que ucranianos e russos terão que renunciar a uma parte do território que possuem atualmente", completou.

A reunião em Londres tem uma importância menor que a esperada a nível diplomático.

"A reunião sobre as negociações de paz na Ucrânia com os ministros das Relações Exteriores foi adiada", anunciou o governo britânico em um comunicado. "As discussões entre assessores continuam", acrescenta o texto.