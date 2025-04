Com lágrimas e paciência, fiéis dão adeus ao papa Francisco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Você sente uma sensação de paz. O papa foi uma pessoa muito humilde, que Deus o tenha em sua glória", disse o jovem de 26 anos, emocionado, com uma bandeira de seu México natal sobre a roupa.

No interior do templo, um leve rumor, quebrado pelo choro das crianças, inunda a maior igreja do mundo. Uma maré de fiéis percorre sua imponente nave central antes de chegar ao caixão do santo padre dos católicos.

Sem a possibilidade de parar, muitos se benzem rapidamente diante do corpo do primeiro pontífice latino-americano, que jaz em um caixão aberto, vestido com uma casula vermelha, mitra branca e sapatos pretos.

Alguns registram o momento com o smartphone. As fotos mostrarão um caixão simples, protegido por quatro integrantes da Guarda Suíça, diante do monumental baldaquino barroco do escultor Gian Lorenzo Bernini.