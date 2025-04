Cientistas alarmados com repressão de Trump à pesquisa nos EUA

Em seus primeiros 100 dias no cargo, a estratégia de Trump variou de demissões em massa em agências federais a bilhões em cortes de financiamento, além de ameaças diretas às universidades e da proibição do uso de linguagem relacionada ao gênero e ao aquecimento global.

"A ambição científica do país está sendo dizimada", escreveram no comunicado. Eles também pediram que o governo "cessasse esse ataque massivo" à ciência nos Estados Unidos e pediram apoio público.

No final de março, mais de 1.900 membros eleitos ilustres das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina denunciaram publicamente a ideia de que usar ameaças ao financiamento para controlar quais estudos são financiados ou publicados equivale à censura e prejudica a missão principal da ciência: a busca pela verdade.

"Isso é definitivamente maior e mais coordenado", disse Jennifer Jones, diretora do Centro para a Ciência e a Democracia da Union of Concerned Scientists.

Durante o primeiro governo de Trump (2017-2021), a comunidade científica já havia alertado sobre um ataque contra a ciência, mas as ações deste novo governo vão muito além.

Para Jones, o governo segue o roteiro do chamado "Projeto 2025", que reúne uma série de propostas promovidas pelos conservadores — e adotadas por Trump — para reestruturar ou desmantelar as instituições científicas e acadêmicas importantes, incluindo a respeitada Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA), que eles acusam de promover o "alarmismo climático".

Vários funcionários de Trump ecoaram esses sentimentos, incluindo seu secretário da Saúde, Robert Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas que aproveitou a desconfiança gerada na ciência que se desenvolveu durante a pandemia de covid-19.

O resultado foi o rompimento do acordo tácito que antes vinculava o Estado à produção de conhecimento, disse Sheila Jasanoff, professora de Harvard, universidade que se tornou o principal alvo de Trump com o congelamento de 2,2 bilhões de dólares (12,6 bilhões de reais) do financiamento federal.