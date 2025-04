Carlos Santana adia shows devido a Covid

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Santana testou positivo e está descansando no hotel", publicou o representante no perfil do guitarrista no Facebook. "Tenho o prazer de informar que ele passa bem e que retomará sua turnê pelos Estados Unidos na próxima sexta-feira, em Thackerville", Oklahoma.

Santana é um dos guitarristas mais conhecidos no mundo. Ele alcançou a fama após uma apresentação lendária em 1969, em Woodstock. Sua carreira ganhou força novamente no começo dos anos 2000, com o álbum "Supernatural", que foi um sucesso de vendas e ganhou um Grammy.

