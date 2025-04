Athletic Bilbao vence Las Palmas (1-0) e fica mais próximo da vaga na Champions

Com a 33ª rodada concluída e faltando cinco para o fim do campeonato espanhol, o time basco ampliou para oito pontos sua vantagem na quarta colocação em relação ao perseguidor mais próximo, o Villarreal (5º), que perdeu por 3 a 0 para o Celta (7º) em Vigo no mesmo horário.

A inspiração do atacante Iñaki Williams e a segurança do goleiro Unai Simón ajudaram o Athletic Bilbao a vencer o Las Palmas por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), no estádio de San Mamés, e ficar perto da classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O Athletic Bilbao abriu o placar aos 5 minutos após um passe de Iñigo Ruiz de Galarreta nas costas da defesa, que o mais velho dos irmãos Williams recebeu na área, driblou um zagueiro e finalizou para o fundo da rede com a parte externa do pé.

A partida desta quarta-feira em San Mamés, precedida por um minuto de silêncio em memória ao Papa Francisco, foi mais difícil do que o esperado para os donos da casa diante do Las Palmas (17º) que luta pela permanência na primeira divisão, mas que vinha de duas vitórias em seus dois jogos anteriores.

O campeonato espanhol envia nesta temporada pelo menos cinco representantes para a principal competição europeia de clubes, o que torna a vantagem do Athletic do técnico Ernesto Valverde (60 pontos) ainda mais significativa sobre o Betis (6º).

Já no início do segundo tempo, o atacante do Athletic Álex Berenguer cabeceou na trave (48'). O Las Palmas continuou à procura do gol de empate, que não veio devido à segurança de Simón e à falta de pontaria dos jogadores 'amarillos'.

O time basco, que também comemorou o retorno de seu craque Nico Williams no segundo tempo - ausente no jogo no Santiago Bernabéu devido a uma lesão - entra na pausa do campeonato espanhol para a disputa da final da Copa do Rei com o dever de casa feito. E agora pode se concentrar nas semifinais da Liga Europa contra o Manchester United (nos dias 1º e 8 de maio).

