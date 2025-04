Trump disse estar em sintonia com Israel sobre Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (22) que está em sintonia com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em assuntos como comércio e Irã, após uma conversa telefônica com ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A ligação foi muito boa — estamos do mesmo lado em todas as questões", acrescentou.

Os Estados Unidos e o Irã iniciaram conversas neste mês sobre o programa nuclear de Teerã, primeiro em Omã e depois em Roma. A retomada está prevista para esta semana.

Trump disse a jornalistas na segunda-feira que as reuniões com os iranianos tinham corrido bem, mas no mesmo dia, o Irã acusou Israel de tentar "minar" as discussões.

Segundo o New York Times, Trump desencorajou Israel de atacar instalações nucleares iranianas a curto prazo, dando uma chance à diplomacia.