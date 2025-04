Trump considera destituir chefe do Banco Central dos EUA

Republicano pressiona por queda da taxa de juros, mas Jerome Powell aponta que tarifas pressionam política monetária. Eventual destituição dependeria de processo e afetaria independência do Fed.O presidente dos EUA, Donald Trump, e a Casa Branca estão analisando se poderiam destituir o chefe do Banco Central (Fed), Jerome Powell, disse seu principal assessor econômico da Casa Branca nesta sexta-feira (18/04). "O presidente e sua equipe continuarão a analisar essa questão", disse o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, a repórteres quando perguntado se demitir o chefe do banco central era uma possibilidade, um dia depois que Trump o atacou. O presidente dos EUA não tem autoridade direta para demitir os presidentes do Fed, mas Trump poderia iniciar um longo processo para tentar destituir Powell, provando que haveria "motivo" para isso. Trump tem criticado com frequência o presidente do Fed, que ele nomeou durante seu primeiro mandato, acusando Powell de estar "fazendo política" ao não cortar a taxa de juros básica da economia americana. Powell alertou na quarta-feira que as tarifas de importação de Trump provavelmente aumentariam os preços e restringiriam o crescimento econômico, e poderiam colocar o Fed na difícil posição de ter que escolher entre combater a inflação e o desemprego. Na quinta-feira, o presidente dos EUA insistiu que poderia forçar a saída de Powell. "Não estou satisfeito com ele. Eu deixei ele saber disso e, se eu quiser que ele saia, ele sairá de lá bem rápido, acredite em mim", disse Trump. "Se tivesse um presidente do Fed que entendesse o que faz, as taxas de juros estariam caindo. Ele deveria reduzi-las." Limites legais O assessor da Casa Branca Kevin Hassett pareceu se distanciar de um livro de 2021 no qual argumentou que a demissão de Powell durante o primeiro mandato de Trump teria prejudicado a reputação do Fed como um gestor objetivo e independente da oferta monetária dos EUA, potencialmente comprometendo a credibilidade do dólar e derrubando o mercado de ações. "Acho que, naquela época, o mercado estava em um lugar completamente diferente. E, sabe, estava me referindo à análise jurídica que tínhamos na época. E se houver uma nova análise jurídica que diga algo diferente, então precisamos repensar nossa resposta", disse Hassett. Não ficou imediatamente claro a que nova análise jurídica ele estava se referindo, mas um processo sobre se Trump ultrapassou sua autoridade ao demitir dois democratas de conselhos trabalhistas federais, agora sob análise da Suprema Corte, está sendo acompanhado de perto como um possível precedente para saber se Trump poderia remover Powell. Powell disse que a lei não permitiria sua remoção, que ele não sairia do cargo se Trump pedisse e que pretende servir até o final de seu mandato como presidente em maio de 2026. Powell, cujo mandato como membro do Conselho de Governadores do Fed se estende até janeiro de 2028, também disse esta semana que não acredita que o processo em análise na Suprema Corte dos EUA se aplique ao Fed. Tarifas elevaram incerteza Após uma série de cortes nas taxas no final do ano passado, o Fed manteve sua taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro. Powell sinalizou esta semana que, com a incerteza elevada sobre os efeitos que surgirão das tarifas e de outras políticas do governo, ele e seus colegas não têm pressa em alterar sua postura de esperar para ver os efeitos. Economistas e investidores têm acompanhado a pressão de Trump sobre o Fed com apreensão. A credibilidade do Fed como o banco central mais poderoso do mundo se baseia, em grande parte, em sua independência histórica para agir livre de influência política, e um esforço para remover Powell poderia tumultuar ainda mais os mercados, já prejudicados há semanas pela abordagem errática de Trump para impor novas tarifas de importação, que envolve adiamentos, retrocessos parciais e escaladas, principalmente com a China. bl (afp, reuters)