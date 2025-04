Seis aliados de Bolsonaro se tornam réus por suposta tentativa de golpe, decide STF

Tornaram-se réus pessoas de confiança do ex-presidente como Mário Fernandes e Filipe Garcia Martins, que teriam colaborado, respectivamente, na criação de um plano que contemplava assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na confecção de um decreto para dar um suporte jurídico ao fracassado golpe, segundo a denúncia da PGR.

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, nesta terça-feira (22), a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para julgar por tentativa de golpe de Estado seis ex-subordinados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também responde pela suposta trama para se manter no poder após perder as eleições de 2022.

Os cinco ministros da primeira turma do STF votaram unanimemente para levar a julgamento os integrantes do chamado "núcleo 2" do caso.

"Há provas suficientes necessárias para o recebimento da denúncia" por tentativa de golpe de Estado e violação do Estado democrático de direito, entre outros crimes, afirmou o relator do processo, Alexandre de Moraes.

No final de março, os ministros da primeira turma já haviam ordenado julgar em uma data a ser determinada Bolsonaro — que se declara inocente e vítima de "perseguição" — e sete colaboradores do alto escalão conhecidos como o "núcleo crucial" do suposto plano golpista.

Também fazem parte do segundo núcleo o ex-assessor presidencial Marcelo Costa, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques e os delegados da Polícia Federal (PF) Fernando de Sousa e Marília Ferreira de Alencar.