Secretário do Tesouro dos EUA espera desescalada em guerra comercial com China

O enfrentamento comercial entre Estados Unidos e China não é sustentável, por isso a guerra entre as duas potências vai sofrer uma desescalada, disse o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, nesta terça-feira (22).

As palavras do secretário chegam no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que vai reduzir "substancialmente" as tarifas de muitos produtos chineses.