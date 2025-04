Putin propôs congelar linha de frente na Ucrânia (Financial Times)

O presidente Vladimir Putin propôs aos Estados Unidos frear a invasão da Ucrânia pela Rússia e congelar a linha de frente, publicou nesta terça-feira o jornal britânico Financial Times.

Washington tenta fazer a mediação para encerrar o conflito, iniciado há mais de três anos. Segundo o jornal britânico, que cita "pessoas familiarizadas com o assunto", Putin fez a proposta no começo do mês, durante uma reunião em São Petersburgo com o enviado americano Steve Witkoff.