Petróleo fecha em alta graças a repique técnico

O preço do barril de tipo Brent para entrega em junho subiu 1,78% em Londres, a 67,44 dólares.

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (22), favorecidos por uma recuperação técnica e após a forte queda da véspera, assim como o mercado de ações e o dólar.

Os preços do petróleo caíram na segunda-feira diante da perspectiva de uma redução da demanda mundial em função da guerra comercial empreendida pelos Estados Unidos.

A alta do dia também marca mais uma correção que uma tendência, segundo analistas, após a forte queda da véspera, assim como outros ativos.

"A recuperação nos mercados de ações [Dow Jones +2,64%, Nasdaq +2,70%, S&P 500 +2,47%, por volta das 16h de Brasília] contribuiu para a alta dos preços do petróleo hoje", disse Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, com vencimento em maio, o último dia da cotação, subiu 1,95%, para 64,31 dólares.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, avaliou nesta terça que o conflito comercial entre Washington e Pequim deveria ter uma desescalada enquanto as tarifas atuais têm o efeito de um embargo sobre as transações entre os dois países.

Em uma reunião a portas fechadas, organizada pelo banco JP Morgan Chase em Washington, Bessent afirmou que a situação atual não era sustentável para nenhum dos dois países, disse à AFP uma fonte presente na reunião.

"Esses comentários foram recebidos positivamente pelo mercado, mas ainda falta que Estados Unidos e China tomem medidas mais concretas para apaziguar as tensões", segundo Lipow.