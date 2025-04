OMS anuncia reforma e demissões devido a corte no financiamento dos EUA

"A perda repentina de receita nos deixou com um grande déficit salarial e sem outra opção a não ser reduzir a escala de nosso trabalho e pessoal", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus aos Estados-membros, segundo uma transcrição de sua declaração.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, nesta terça-feira (22), que os cortes de fundos dos Estados Unidos deixaram esta agência da ONU com um enorme déficit orçamentário, obrigando-a a reduzir operações e demitir pessoal.

A agência de saúde das Nações Unidas tem se preparado para a retirada total prevista dos Estados Unidos, tradicionalmente seu maior contribuinte, no próximo mês de janeiro.

O governo do presidente Donald Trump também se recusou a pagar as cotas acordadas para 2024 e 2025, além de praticamente congelar toda a ajuda externa dos EUA, incluindo a destinada a projetos de saúde ao redor do mundo.

Outros países também reduziram sua ajuda externa.

Diante desta situação, a OMS tem refletido sobre uma nova estrutura organizacional, que Tedros apresentou nesta terça-feira a seus funcionários e aos Estados-membros.