O vocabulário da eleição do novo papa

Na imponente Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, os 135 cardeais com direito a voto e menos de 80 anos escolherão nas próximas semanas o sucessor do papa Francisco. A seguir, um breve vocabulário sobre o evento crucial.

ANEL DO PESCADOR: O "anel do pescador" é um item de ouro maciço usado por todos os papas com seu nome gravado em latim e que na antiguidade servia para selar documentos. Após a morte ou renúncia de um papa, o Vaticano risca a face do anel, que serve como selo, para impedir falsificações.