O papado em números

- 266: desde o apóstolo Pedro, no século I, até Jorge Bergoglio, a Igreja reconhece 266 papas. O sucessor de Francisco será o 267º.

- 33 dias: a duração do pontificado de João Paulo I, o mais curto da história contemporânea. O "papa sorriso" foi encontrado morto em sua cama em setembro de 1978, aos 65 anos, o que provocou diversas teorias sobre sua morte.

- 31 anos: a duração do pontificado de Pio IX, considerado o mais longo da História, embora a tradição atribua este recorde ao primeiro papa, Pedro. Na segunda posição está João Paulo II (26 anos), seguido por Leão XIII (25 anos).

- 1,4 bilhão: o número de fiéis reivindicados pela Igreja Católica no mundo, cujo líder espiritual é o papa.

- 12 anos: a idade estimada de Bento IX ao iniciar seu primeiro pontificado no ano de 1032. Acabou reinando em três períodos e é considerado um dos papas mais jovens da História, ao lado de João XII.

- 2 anos e 9 meses: a duração do conclave mais longo da História. Começou em 1268 em Viterbo, no centro da Itália, e terminou em 1271 com a eleição de Gregório X. O conclave mais curto aconteceu em 1939, quando Pio XII foi escolhido em apenas 24 horas.

- 1929: a data de criação do Estado da Cidade do Vaticano após a assinatura do Tratado de Latrão em 11 de fevereiro entre o papa Pio XI e o ditador italiano Benito Mussolini.

- 44 hectares: a área do Vaticano, o menor país do mundo, situado no coração de Roma.