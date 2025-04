'Não soltem nossa mão', pede chanceler colombiana na ONU

"Não soltem nossa mão", pediu, nesta terça-feira (22), a ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, ao Conselho de Segurança da ONU, em meio à preocupação com o aumento da violência no país, que ameaça os acordos de paz.

"Ainda temos dívidas pendentes e desafios", mas a ministra deixou claro que o governo de Gustavo Petro está comprometido com o cumprimento destes acordos, apesar do recrudescimento da violência em regiões como Catacumbo (nordeste), onde em 15 de janeiro o Exército de Libertação Nacional (ELN) lançou uma ofensiva contra uma dissidência das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo (FARC-EP).

"Cumprir o acordo de paz não é um gesto simbólico para o nosso país, é um dever do Estado e uma prioridade deste governo, respaldada pela maioria da cidadania", lembrou aos 15 membros do Conselho de Segurança, muito atentos à evolução da situação colombiana, em um mundo onde os conflitos armados se agravam e aumentam.

Apesar da insegurança, a Colômbia "é hoje um país mudado em comparação com os anos anteriores à assinatura do Acordo", lembrou, por sua vez, o enviado da ONU para a verificação dos Acordos de Paz, Carlos Ruiz Massieu.

Cerca de 12.000 ex-guerrilheiros (27% mulheres) que depuseram as armas segundo o acordo seguem "ativamente implicados no processo de reintegração", embora 23 deles tenham sido assassinados desde o começo do ano, lembrou.