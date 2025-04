Nantes arranca empate contra PSG, que segue invicto na Ligue 1

O Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Nantes nesta terça-feira (22), em uma partida adiada da 29ª rodada da Ligue 1, mas, com esse resultado, o time do técnico Luis Enrique ampliou sua sequência invicta no Campeonato Francês para 30 partidas.

Depois que o meio-campista português Vitinha abriu o placar aos 33 minutos com um chute de pé esquerdo de dentro da área, o meia brasileiro Douglas empatou para o time da casa aos 83 minutos com outro disparo de canhota no ângulo de Donnarumma, dando ao seu time, que é 14º, um ponto valioso na luta para permanecer na primeira divisão.