Mais golpes, menos pinhatas: tarifas de Trump abalam microempresários dos EUA

Salões de beleza, lojas de materiais de construção, lojas de pinhatas... as pequenas empresas nos Estados Unidos sentem o impacto da enxurrada de tarifas lançadas por Donald Trump durante seus primeiros 100 dias na Casa Branca. Em sua loja de festas na Califórnia, Patricia Loperena já começou a sentir o impacto da política comercial do presidente republicano, não apenas com o aumento de preço de suas matérias-primas e produtos, mas também com o corte de gastos de seus clientes em meio à incerteza econômica.

"As pessoas pararam de gastar e, em vez de fazer uma grande festa, estão fazendo uma bem menor", disse a microempresária de 45 anos à AFP em seu estabelecimento no Vale de San Fernando, o subúrbio mais tranquilo e residencial ao norte da vibrante Los Angeles. Loperena e sua família entraram no ramo de festas com a pinhata, um símbolo tradicional da comunidade latina, onde crianças e adultos batem com um pedaço de pau até que seu recheio colorido e açucarado seja revelado. Agora, enfrentam o impacto em sua clientela, que cresceu ao longo de mais de uma década e recorre a eles para todos os tipos de celebrações. O número de festas caiu este ano em comparação ao ano passado, ela diz, com base em seus registros. "Tudo está aumentando, e as pessoas sabem que isso é imprevisível, então querem ser mais cautelosas", diz Loperena.

A família antecipou seus pedidos para evitar a implementação das tarifas e garantir seu estoque. A medida estabilizará os preços por alguns meses, mas o próximo pedido, alertou o fornecedor, será mais caro. - "Tudo vai piorar" - Desde que assumiu a presidência em 20 de janeiro, Trump mantém um 'morde e assopra' em relação às tarifas: aumenta e diminui, ativa e suspende, ameaçando países vizinhos como México e Canadá e uma longa lista de localidades.

Atacou principalmente a China com tarifas que chegaram a 145%, às quais Pequim respondeu com impostos de até 125% sobre produtos americanos. No Vale de San Fernando, muitas pequenas empresas, enfrentando a forte concorrência do crescente mercado online, acompanham com dificuldades o 'vai e vem' da política comercial de Trump. Revendedores, prestadores de serviços e comerciantes dependem de importações de alguma forma.

"Tudo vem do exterior, da China, de Taiwan", diz Ángel De Luna, 28 anos, em sua loja de máquinas de costura e aspiradores de pó. Para De Luna, que sucede seu pai, as tarifas são vistas como a gota d'água para empresas como a sua, que sobrevivem principalmente de reparos e serviços. "Estamos resistindo como podemos (...) mas as coisas provavelmente vão piorar", estima ele.