Kremlin faz alerta contra precipitação nas negociações sobre a Ucrânia

No domingo, ele afirmou que esperava um acordo "esta semana" entre as partes beligerantes, apesar de não haver indícios de que Kiev e Moscou estejam próximos de um cessar-fogo.

As forças russas ocupam quase um quinto do território ucraniano e dezenas de milhares de pessoas morreram desde a invasão do país, em fevereiro de 2022.

A resolução do conflito "é um tema tão complexo que provavelmente não é a melhor opção estabelecer prazos rígidos", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à televisão estatal.

Após rejeitar no mês passado uma oferta dos Estados Unidos e da Ucrânia de cessar-fogo total e incondicional, o presidente russo Vladimir Putin anunciou de maneira surpreendente uma trégua de Páscoa durante o fim de semana.