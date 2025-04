Incerteza comercial deve ser resolvida 'o mais rápido possível', alerta economista-chefe do FMI

"As tarifas estão pesando" sobre o crescimento mundial, mas "a incerteza sobre como será a política comercial no futuro, em uma semana, em um mês ou em seis meses, também pesa muito", insistiu Pierre-Olivier Gourinchas durante uma entrevista entre as reuniões de primavera da instituição financeira na capital americana.

A incerteza provocada pela política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é "um grande peso para a economia mundial" e deve ser eliminada "o mais rápido possível, para o bem de todos", afirmou o economista-chefe do FMI em uma entrevista à AFP.

Nesta terça-feira (22), o Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou suas Perspectivas Econômicas Mundiais (WEO, na sigla em inglês) com revisões significativas do crescimento mundial e da maioria dos países devido às tarifas impostas por Trump e às taxações retaliatórias dos parceiros comerciais.

"O impacto das tarifas alfandegárias é muito significativo, de cerca de 1,3 ponto percentual (pp do PIB), que é parcialmente compensado com as medidas de investimentos implementadas" no final do ano passado, de acordo com Gourinchas.

- Impacto limitado na Europa -

No caso dos EUA, o FMI revisou para baixo, em quase 1 pp, sua previsão de crescimento em relação ao mês de janeiro, com o acréscimo de um "aumento significativo da inflação", que poderia chegar a 3%, embora inicialmente devesse retornar à meta de longo prazo de 2% estabelecida pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).