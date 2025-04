Governo mexicano discorda do FMI, que prevê contração do PIB até 2025

O governo mexicano discordou, nesta terça-feira (22), da previsão do FMI de uma contração de 0,3% do PIB neste ano, argumentando que tem planos para sustentar a economia.

"Se não houvesse investimento público, provavelmente haveria redução no crescimento econômico (como previsto pelo FMI), mas é muito diferente", disse.

As tarifas impostas por Trump a dezenas de países excluem, no caso do México e do Canadá, todos os bens exportados sob as regras do acordo de livre comércio T-MEC.

No entanto, tanto a indústria siderúrgica quanto a automotiva, essenciais para a economia mexicana, foram tarifadas.