Flamengo arranca empate contra LDU (0-0) em Quito pela 3ª rodada da Libertadores

O Flamengo empatou em 0 a 0 com a LDU na altitude de Quito, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2025.

No entanto, o time da casa conseguiu em alguns momentos passar pela defesa adversária com Lisandro Azulgaray, que, apesar de suas tentativas, não fez sua melhor partida.

O time comandado pelo técnico Filipe Luís está em terceiro com 4. A partida de quinta-feira entre o Central Córdoba da Argentina e o Deportivo Táchira da Venezuela definirá o líder do grupo.

O empate no estádio Rodrigo Paz Delgado acabou sendo um bom resultado para os dois times. Para o Flamengo, por ser visitante, e para a LDU, que segue provisoriamente na primeira colocação da chave, com 5 pontos.

No segundo tempo, os dois treinadores se concentraram em reforçar o ataque. Gian Allala, Ricardo Adé e Álex Arce tiveram chances de abrir o placar.

No time carioca, Pedro substituiu Juninho no ataque. No entanto, foi Luiz Araújo, que entrou em campo aos 67 minutos, quem animou a equipe rubro-negra com uma jogada individual.

Azulgaray saiu aos 65 minutos e Alexander Alvarado entrou em campo em seu lugar.