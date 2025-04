Economia global crescerá 2,8%, pressionada pelas tarifas de Trump, prevê o FMI

Desde fevereiro, os Estados Unidos anunciaram várias ondas de tarifas contra parceiros comerciais e rivais, alguns dos quais responderam com contramedidas.

A economia global crescerá apenas 2,8% este ano devido à incerteza causada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelas retaliações de alguns países, previu o Fundo Monetário Internacional nesta terça-feira (22).

"Estamos entrando em um período em que o sistema econômico global que conhecemos há 80 anos está sendo reiniciado", disse Pierre-Olivier Gourinchas, economista-chefe do FMI, a repórteres.

A equação é complexa. O FMI diz que levou em consideração a evolução das tarifas até 4 de abril, mas não as medidas de represália entre Pequim e Washington.

"A rápida escalada das tensões comerciais e os níveis extremamente altos de incerteza política" terão "um impacto significativo na atividade econômica global", afirma o relatório do FMI. Ele especifica que desta vez é uma "previsão de referência".

No início, os mercados pareciam tranquilos até que as tarifas "recíprocas" de 2 de abril fizeram as bolsas despencarem. Elas se recuperaram um pouco quando Trump anunciou uma pausa parcial e várias isenções.

Com um crescimento de 2,8% (0,5 ponto percentual a menos que o esperado), a economia global deve, no entanto, ficar livre da "recessão", prevê Gourinchas.

Como exemplo do impacto significativo das tarifas alfandegárias, o Fundo destaca um dado: o comércio de bens e serviços crescerá apenas 1,7% este ano, em vez dos 3,2% previstos há três meses.

Para a América Latina e o Caribe, o Fundo, sediado em Washington, prevê que o crescimento econômico irá moderar para 2,0% em 2025 (-0,5 pp), antes de se recuperar para 2,4% em 2026 (-0,3 pp em comparação com sua previsão anterior).

Não só o México está abalado, mas as economias dos outros dois países da América do Norte sofreram fortes revisões para baixo em comparação aos três meses anteriores: os Estados Unidos, +1,8% este ano (-0,9 pp) e o Canadá, +1,4% (-0,6 pp).

Em termos gerais, "as tarifas agirão como um choque de oferta nos Estados Unidos, com queda na produtividade e na produção e aumento nos preços, e como um choque de demanda em outros lugares, prejudicando a produção e pressionando os preços para baixo", explicou.

A China, principal alvo das tarifas de Trump (+145% sobre seus produtos, além daquelas em vigor antes do republicano retornar ao poder em janeiro), também sentirá o golpe. Poderá experimentar seu menor crescimento desde 1990, com apenas 4% de expansão do PIB.

Espera-se que a zona do euro se saia melhor, mas "as tarifas prejudicarão uma modesta recuperação econômica (...) apesar do aumento dos gastos públicos" em alguns países como a Alemanha, explicou Gourinchas. Em sua opinião, mais gastos "em infraestrutura poderiam ajudar a acelerar o crescimento".

A única exceção é a Espanha, que experimentou o maior crescimento na zona do euro nos últimos dois anos. O FMI eleva sua previsão de crescimento do país para 2,5%, a maior taxa entre as economias avançadas.

Outra consequência das tarifas será um provável aumento da inflação nas economias avançadas para 2,5% este ano. Nos Estados Unidos, pode ficar em torno de 3% este ano.

els-erl/mr/aa/jc