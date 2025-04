Bukele critica Maduro por recusar oferta de troca de imigrantes

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticou nesta terça-feira seu par venezuelano, Nicolás Maduro, por rejeitar sua proposta de troca de 252 imigrantes deportados dos Estados Unidos pelo mesmo número do que chamou de "presos políticos".

"Não foi você que disse que faria o que fosse preciso para obter a libertação dos venezuelanos detidos em El Salvador? Quer dizer, então, que estava mentindo?", questionou Bukele, na rede social X.

Em sua mensagem dirigida a Maduro, o presidente salvadorenho também mencionou o encontro do presidente venezuelano com familiares dos detidos que aconteceu no Palácio de Miraflores: "Foi apenas um espetáculo midiático?"

Apesar da rejeição de Maduro, Bukele informou que enviou a proposta formal à chancelaria da Venezuela. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de El Salvador, se ela for aceita, a pasta está preparada para "habilitar os canais necessários para coordenar tecnicamente" a sua implementação.

Sob o argumento de que "não são criminosos", parentes de imigrantes deportados dos Estados Unidos para El Salvador criticaram nesta terça-feira a proposta de troca de prisioneiros feita pelo presidente salvadorenho.