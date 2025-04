As etapas desde a morte do papa até a escolha de um sucessor

A morte de Francisco, aos 88 anos, marca o início de um longo processo em que a Igreja Católica se despede de seu líder e elege quem o sucederá. Veja os principais passos e ritos até a eleição do próximo papa.A morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21/04), aos 88 anos, marca o início de um longo processo para que a Igreja Católica escolha um sucessor, cujo tempo dependerá do consenso entre os cardeais. Anúncio da morte – O cardeal americano Kevin Joseph Farrell verificou e oficializou nesta manhã a morte do pontífice, como convém ao seu cargo de camerlengo. Anúncio ao mundo – Depois de confirmar a morte, o cardeal deve anunciar o fato ao mundo. O Vaticano fez isso por meio de um comunicado e de um vídeo. Os sinos da Basílica de São Pedro soaram em sinal de luto. "Sé vacante" – Abriu-se o período conhecido como "Sé Vacante”, sem um pontífice reinante, durante o qual a Igreja é provisoriamente governada pelo camerlengo, religioso que é responsável pela administração dos bens e do Tesouro do Vaticano. Limites de tempo a serem decididos – A duração desse período é imprevisível, pois dependerá do tempo escolhido para sua organização e da rapidez com que os cardeais encontrarão um sucessor no futuro conclave. O decano dos cardeais, Giovanni Battista Re, é o responsável por convocar cardeais de todo o mundo para viajarem a Roma e formarem "congregações", que decidirão o tempo desse protocolo, assim como a data do funeral. Fim do pontificado de Bergoglio – O papa Francisco será enterrado, seu apartamento na residência Casa Santa Marta será lacrado, e seu Anel do Pescador, símbolo do poder papal, será destruído. Nove dias – A Igreja entra então no período dos Nove Dias Santos, em que ocorrem as cerimônias fúnebres do sumo pontífice, em que ele é exposto aos fiéis. Depois, o funeral será realizado, provavelmente, na Praça de São Pedro. O Vaticano esclarecerá a modalidade. Rito simplificado – Em 2024, Francisco decidiu simplificar os ritos fúnebres dos papas e, entre as novidades, decretou que seu corpo não seria velado em seu quarto, mas na capela da Casa Santa Marta, e que não seria exposto em um catafalco na Basílica de São Pedro, mas em um caixão aberto. Entre as novidades, está a eliminação dos tradicionais três caixões de cipreste, chumbo e carvalho. Assim se lê na nova edição da Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, tornada pública ano passado e que regulamenta o funeral de um pontífice, tendo sido aprovada em 29 de abril de 2024 com os novos desejos do papa Francisco para "simplificar e adaptar alguns ritos para que a celebração do funeral do Bispo de Roma expresse melhor a fé da Igreja em Cristo Ressuscitado". Sepultamento – Outra novidade das mudanças introduzidas pelo papa Francisco "é a introdução das indicações necessárias para o eventual sepultamento em um local diferente da Basílica Vaticana". A vontade do pontífice é ser sepultado em uma crípta na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. Rumo ao conclave – Terminados os ritos fúnebres, chega a hora do conclave, rito pelo qual os cardeais com menos de 80 anos de idade elegem o novo papa. As normas do Vaticano estipulam que o evento será realizado no prazo de 20 dias. Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição, incluindo sete brasileiros. O termo "conclave" vem do latim e significa "com chave". Durante o processo de votação, os cardeais ficam incomunicáveis, isolados. O local da eleição e das discussões é a Capela Sistina. Qualquer contato com o exterior, assim como o uso de dispositivos de gravação e transmissão, ou de jornais, rádio e televisão, são proibidos. Acordo – A duração do conclave é imprevisível, porque depende de um acordo entre os cardeais para escolher um novo papa. Quando o sucessor for definido, a Igreja anunciará a notícia ao mundo com a famosa "fumaça branca”, que sairá da chaminé da Capela Sistina. md (EFE, ots)