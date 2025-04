Vice-presidente dos EUA diz que seu 'coração está' com os cristãos, após morte de papa Francisco

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, declarou nesta segunda-feira (21) que seu "coração está com os milhões de cristãos" do mundo após a morte do papa Francisco aos 88 anos, um dia após reunir-se com o pontífice no Vaticano.

"Fiquei feliz de tê-lo visto ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente", escreveu Vance na rede X. O vice-presidente americano se converteu ao catolicismo na idade adulta, durante uma visita à Índia.