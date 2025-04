Rei Charles III declara estar 'profundamente triste' com morte de papa Francisco

O rei Charles III declarou, nesta segunda-feira (21), que estava "profundamente triste" com a morte do papa Francisco, que serviu ao mundo com "devoção durante toda a sua vida".

O monarca britânico disse que seu "coração pesado" estava "um pouco aliviado" pelo fato de o pontífice ter conseguido, no domingo, "compartilhar uma mensagem de Páscoa com a Igreja e o mundo ao qual serviu com devoção durante toda a sua vida".