Papa Francisco queria um sepultamento 'simples', segundo seu testamento

Em testamento publicado nesta segunda-feira (21) pelo Vaticano, horas após sua morte, aos 88 anos, o papa Francisco expressou seu desejo de um sepultamento "simples" em uma basílica romana dedicada ao culto de Maria.

"Sentindo que o fim da minha vida terrena se aproxima e com uma viva esperança na vida eterna, desejo expressar minhas vontades testamentárias unicamente quanto ao local do meu sepultamento", afirma o testamento do jesuíta argentino, datado de 29 de junho de 2022.