Ostapenko vence Sabalenka e conquista WTA 500 de Stuttgart

Em sua trajetória rumo ao seu nono título no circuito WTA, o primeiro desde Linz (disputado em quadra dura) em fevereiro de 2024, Jelena Ostapenko superou as duas melhores jogadoras do mundo no saibro de Stuttgart: nas quartas de final ela eliminou a polonesa Iga Swiatek, sua adversária 'favorita' contra quem ela tem um retrospecto seis vitórias em seis partidas.

A letã Jelena Ostapenko, que surpreendeu ao se sagrar campeã de Roland Garros em 2017 aos 20 anos, conquistou o torneio WTA 500 de Stuttgart nesta segunda-feira (21), vencendo a número um do mundo, Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, na final, por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-1.

Nesta segunda-feira contra Sabalenka, Ostapenko perdeu suas três primeiras partidas, a última no WTA 1000 em Roma, no saibro, no ano passado, em dois sets. Desta vez, ela venceu em pouco menos de uma hora e meia.

A letã, 24ª colocada no ranking mundial e que subirá para a 18ª posição graças a este triunfo no sudoeste da Alemanha, disputou sua primeira final no circuito de saibro desde seu triunfo em Paris, oito anos atrás.

Sabalenka, por sua vez, perdeu pela quarta vez na final de Stuttgart, cuja escalação há muitos anos está no mesmo nível de um torneio WTA 1000 (seis das sete melhores do mundo estavam presentes nas quadras esta semana).

Em 2021, 2022 e 2023, ela perdeu para a número 1 do mundo: a australiana Ashleigh Barty, e depois duas vezes para Swiatek.