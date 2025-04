Os 100 dias de um chefe da Casa Branca que governa 'por instinto'

"Um segundo mandato é realmente mais poderoso", disse o presidente dos Estados Unidos no início de abril.

O presidente americano, Donald Trump, pode repreender seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, expulsar imigrantes invocando uma lei do século XVIII, ameaçar juízes e abalar os mercados mundiais. E foi o que ele fez nos últimos 100 dias, sem restrições.

Se uma imagem tivesse que resumir este início de segundo mandato, seria a do presidente em um Salão Oval remodelado até se transformar em uma galeria dourada, cercado por secretários de gabinete que riem de suas tiradas e jornalistas que o assediam com perguntas enquanto ele assina decretos.

"Desta vez, em comparação com seu primeiro mandato, o presidente se cercou completamente de assessores que não apenas facilitam, mas em alguns casos catalisam suas descaradas manobras de poder", avalia Barbara Trish, cientista política da Universidade de Grinnell.

Durante o primeiro (2017–2021), alguns membros de seu gabinete, assessores e militares tentaram conter a ânsia de poder do bilionário nova-iorquino.

Em um sistema gravitacional do qual Donald Trump é o único centro, a delicada estrutura de freios e contrapesos prevista pela Constituição dos EUA ameaça desaparecer a qualquer momento, alertam os opositores.

– Braço armado –

O equilíbrio institucional se baseia no poder do Congresso e do Judiciário.