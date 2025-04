Momentos-chave dos primeiros 100 dias do mandato de Trump

Confira a seguir dez momentos-chave dos primeiros 100 dias do segundo mandato de Trump na Presidência americana.

Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump virou a política externa dos Estados Unidos de cabeça para baixo, sacudiu os mercados financeiros e transformou o Salão Oval no cenário de uma sucessão de acontecimentos.

Suas primeiras medidas deram o tom de seu novo mandato, com a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e o perdão aos agitadores que invadiram o Capitólio, sede do Legislativo americano, quatro anos antes.

Três semanas depois, ele publicou um vídeo criado com inteligência artificial que mostrava uma Gaza imaginária transformada em um balneário em sua homenagem.

Durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Trump diz que a Faixa de Gaza, devastada pela guerra, lar de mais de dois milhões de palestinos, poderia se tornar "a Riviera do Oriente Médio".

Musk, à frente dos esforços de cortes de custos no chamado Departamento de Eficiência Governamental - a agência DOGE - rejeita as críticas de falta de transparência e possíveis conflitos de interesse.

Elon Musk, o aliado bilionário de Trump, e seu filho pequeno se juntam ao presidente em uma coletiva de imprensa no Salão Oval.

- 12 de fevereiro: Trump tira Putin da geladeira -

Trump acabou com anos de isolamento diplomático de Vladimir Putin com uma conversa por telefone de 1h30 com o presidente russo.

Um segundo telefonema se seguiu em 28 de fevereiro, assim como algumas reuniões EUA-Rússia, das quais as potências foram excluídas. Até agora, a reaproximação resultou em duas trocas de prisioneiros entre os dois países.