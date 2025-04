Messi se despede do papa Francisco: 'Distinto, próximo, argentino...'

"Um papa distinto, próximo, argentino... Descanse em paz, papa Francisco", escreveu a atual estrela do Inter Miami, da Liga Norte-Americana (MLS), no Instagram.

"Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Sentiremos sua falta", acrescentou na publicação.

O capitão da seleção argentina ilustrou sua mensagem com uma foto de sua visita ao Vaticano em 2013, onde foi recebido por Francisco, um fã confesso do futebol, a quem presenteou com uma pequena oliveira.

O jesuíta argentino teve então um encontro com as seleções do seu país e da Itália, lideradas por Messi e Gianluigi Buffon.

As equipes jogaram uma partida amistosa em Roma em homenagem a Francisco, que alguns meses antes havia se tornado o primeiro papa latino-americano.