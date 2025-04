Lula, Messi e fiéis de toda a América Latina lamentam a morte de Francisco

A morte do papa Francisco comoveu a América Latina nesta segunda-feira (21), de personalidades como o craque Lionel Messi e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a simples fiéis que visitaram a basílica de Guadalupe, no México, e a catedral de Santiago do Chile. Em sua cidade natal, Buenos Aires, uma missa reuniu vários fiéis na catedral, enquanto líderes políticos e sociais de todas as denominações inundaram a internet de homenagens ao papa argentino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Apesar das diferenças que hoje são menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim", postou no X o presidente ultraliberal argentino, Javier Milei, que nos anos que antecederam sua eleição criticou e, inclusive, insultou o papa Francisco. Milei, que decretou sete dias de luto no país, foi recebido no Vaticano em fevereiro de 2024, em um encontro que incluiu um abraço e uma troca de palavras afetuosas com Francisco. A relação de Bergoglio com a política argentina, e particularmente com a ditadura (1976-83), foi espinhosa. Quando foi eleito papa, em 2013, foi vinculado à prisão de dois sacerdotes jesuítas que ficaram desaparecidos por cinco meses. "Não vai haver outro igual", disse a presidente da organização Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, em entrevista à Radio 10. Referência dos direitos humanos, ela afirmou que o pontífice "era como um irmão", que se preocupava "com todos, da menor vítima aos poderosos".

Carlotto, que contou que tinha previsto visitar o papa no próximo mês, acrescentou: "Que aqueles que vão ocupar o poder que ele tinha saibam que queremos papas assim." "Morreu o pai de todos", disse o arcebispo Jorge García Cuerva em seu sermão. "Foi embora o pai dos pobres, dos marginalizados, daqueles aos quais muitos excluem". O mundo do futebol, do qual o papa se dizia apaixonado desde criança, também se somou às homenagens. O craque Lionel Messi escreveu uma homenagem emotiva no Instagram: "Um Papa distinto, próximo, argentino... QEPD papa Francisco", escreveu, usando as iniciais de Que em Paz Descanse.

- 'Entendia a nossa cultura' - Fiéis prestaram homenagens a Francisco nas igrejas de várias cidades latino-americanas, como na basílica de Guadalupe, frequentada por moradores e turistas na Cidade do México, que organizou um "dia de oração" em homenagem ao jesuíta argentino. "Para nós, era uma bênção que fosse do continente americano e, sobretudo, entendia a nossa cultura, entendia a nossa linguagem, era um pastor do povo, era uma peça muito importante, fundamental para nós", disse à AFP a religiosa Esther Hernández, de 35 anos.

Na catedral de Santiago do Chile, Francisca Álvarez, de 77 anos, caiu em prantos durante a missa. "Fez muito esforço como homem aqui na Terra. Já está junto do Senhor, em seus braços", destacou Álvarez, enquanto segurava nas mãos uma foto de Francisco com uma oração dedicada a ele no verso. A venezuelana Marisela Guerrero, de 45 anos, conta que a palavra do papa lhe deu forças quando chegou ao Chile, onde mora há alguns meses. "Ele deu muito ânimo para nós, os migrantes, porque dizia palavras de incentivo a todos nós, que saímos dos nossos países", afirmou.