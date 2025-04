Liverpool pode conquistar Premier League na quarta-feira sem precisar jogar

Forçada pelas semifinais da FA Cup que serão disputadas no próximo fim de semana, a Premier League antecipou duas partidas: Manchester City-Aston Villa para terça-feira, e Arsenal-Crystal Palace para quarta.

Ninguém duvida de que o Liverpool ganhará o título da Premier League, mas os 'Reds' podem fazê-lo na quarta-feira... a distância. Isso desde que o Arsenal, que antecipou seu jogo do fim de semana, não vença o Crystal Palace.

Com a vitória suada contra o Leicester no domingo, o Liverpool acumula agora 79 pontos, enquanto o Arsenal tem 66.

Faltam cinco rodadas para o fim do campeonato, ou seja, 15 pontos em disputa. Com isso, se perder para o Crystal Palace (12º), o Arsenal poderá conquistar no máximo 12 pontos, o que torna impossível alcançar o Liverpool.

Em caso de empate, o Liverpool não seria campeão matematicamente, mas sim virtualmente, pois superaria o Arsenal por 12 pontos, com um saldo de gols de +10.

O time de Arne Slot precisaria apenas de um empate em Anfield contra o Tottenham no domingo para comemorar com seus torcedores o 20º título inglês em sua história, empatando com o Manchester United em número de conquistas.